هل الغرب قادر على وقف الحرب بين طرفي النزاع بالسودان؟

تزداد ضراوة اشتباكات السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في يومها التاسع، ومعها يعلو حجم الضغط الدولي والإقليمي على طرفي الصراع لوقف أزيز الرصاص والجنوح إلى طاولة السلم والمفاوضات

تتفاعل خريطة التحركات الدولية فممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يقول إن المجتمع الدولي يضغط على الجيش والدعم السريع لإنهاء الحرب، معلنًا أنه نقل رسالة إلى البرهان وحميدتي في هذا الشأن، فيما تنقل وسائل إعلام عن مصادر أمريكية أن وساطة عربية غربية تسعى لجمع القائدين العسكرييْن في العاصمة السعودية الرياض خلال أسابيع.

فما قدرة الأطراف الدولية على وقف أتون قتال السودان؟ وما فرص نجاح أي وساطة بين الطرفين المتصارعيْن؟

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