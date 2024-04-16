هل يفجر التهديد الإسرائيلي بالرد على الهجوم الإيراني حربا شاملة بالشرق الأوسط؟

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب سترد على الهجوم الإيراني الغير المسبوق بالحكمة وليس بالعاطفة..

وأضاف نتنياهو أنه يجب وضع طهران تحت الضغط تحت بذات الطريقة التي شعرت بها إسرائيل بالتوتر.

على الجانب الآخر شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لنظيره الروسي فلاديمير بوتين على أن طهران لا تسعى لأي تصعيد في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن تصرفات إيران كانت قسرية ومحدودة بطبيعتها.

فما أسباب تأخر الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني الأخير؟ وهل يفجر رد تل أبيب مواجهة كبرى في المنطقة؟

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