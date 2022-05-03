هل يعزز الإعلام الرقمي حرية الصحافة في العالم؟

في اليوم العالمي لحرية الصحافة يعود السؤال من جديد حول مدى احترام العالم لحرية التعبير والرأي الآخر في ظل حالة من التضييق الإعلامي والحجب التي تطال العديد من وسائل الإعلام الدولية.

ومن بينها آرتي ووسائل الإعلام الروسية..

Your browser does not support audio tag.



الدول التي تتغنى بالديمقراطية وحرية التعبير لم تتواني في استهداف وسائل الإعلام في إطار حربها الشاملة على خصومها وهكذا تعرضت وسائل إعلام في لبنان وفي قطاع غزة وإيران وفي دول أخرى الى المنع الشامل عبر الانترنت والاقمار الصناعية، بل وتعرضت الى القصف والتدمير المباشر أحيانا...

كما أن وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية باتت اليوم تنفذ بشكل واضح سياسات البنتاغون والبيت الأبيض في حربهما ضد روسيا من خلال حجب وسائل الإعلام الروسية ، وقد لمس النشطاء العرب ذلك بشكل واضح عندما تم حجب آلاف الحسابات خلال الحرب على غزة..

مناقشة هذا الموضوع في ذكرى اليوم العالمي لحرية التعبير مع الصحفي المعروف ووزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي.