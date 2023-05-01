هل يشن زيلينسكي هجوما مضادا على القوات الروسية ليبرر دعم الغرب له؟

استهدف الجيش الروسي في مدينة بافلوغراد، البنيةَ التحتية للسكك الحديدية ومستودعات الذخيرة والوقود واحتياطيات القوات الأوكرانية التي جمعتها لتنفيذ هجومها المضاد.

بينما قالت صحيفةُ "تايمز" البريطانية إن الجيش الأوكراني سيُضطر لشن هجوم مضاد، بغضِ النظر عما إذا كان مستعدا له أم لا، لأن استمرار تقديم المزيد من الدعم الغربي للقوات الأوكرانية يعتمد على هذا الهجوم.. وفي السياق قال الرئيسُ التشيكي بيتر بافيل الذي زار كييف مؤخرا، إن الجيش الاوكراني يعاني نقصا حادا في الذخائر التي بدونها تتحول الأسلحةُ الغربيةُ الى خردة..

وفي المقابل قال مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين إن المساحة المتبقية لإحكام السيطرة على أرتيومفسك-باخموت، أقل من ثلاثِ كيلومترات مربعة، مع استمرارالقتال وتقدم القوات الروسية..

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