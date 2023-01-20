هل يستطيع الناتو تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة لمدة طويلة؟

عشرات الدول من حلفاء كييف اجتمعت في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا لتؤكد دعم النظام الأوكراني بكل ما يلزم من سلاح وعتاد عسكري مع مطالب بتغيير طبيعة السلاح المقدم ليشمل دبابات وصواريخ بعيدة المدى.. وحتى أن الحديث بدأ عن طائرات أف 16 الأمريكية، ناهيك عن مليارات الدولارات التي سُخرت لتصب الزيت على نار الحرب، وهو ما بدا واضحا من تصريحات عدد من وزراء الدفاع الغربيين خاصة الأمريكي لويد أوستين الذي أكد أن بلاده لن تكف عن دعم كييف ، في حين ندد قادة أوروبيون آخرون بأي تردد بإرسال العتاد مؤكدين أنهم لن ينتظروا قرارات بعض العواصم بهذا الشأن.

- ما هي مسارات الحرب مع تأكيد الغرب النية على تأجيج الصراع؟

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- وهل بات تمدد رقعة الصراع نحو حرب شاملة مسألة وقت لا أكثر؟

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