 
مباشر
اسأل أكثر

هل يستطيع الناتو تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة لمدة طويلة؟

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ull7

عشرات الدول من حلفاء كييف اجتمعت في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا لتؤكد دعم النظام الأوكراني بكل ما يلزم من سلاح وعتاد عسكري مع مطالب بتغيير طبيعة السلاح المقدم ليشمل دبابات وصواريخ بعيدة المدى.. وحتى أن الحديث بدأ عن طائرات أف 16 الأمريكية، ناهيك عن مليارات الدولارات التي سُخرت لتصب الزيت على نار الحرب، وهو ما بدا واضحا من تصريحات عدد من وزراء الدفاع الغربيين خاصة الأمريكي لويد أوستين الذي أكد أن بلاده لن تكف عن دعم كييف ، في حين ندد قادة أوروبيون آخرون بأي تردد بإرسال العتاد مؤكدين أنهم لن ينتظروا قرارات بعض العواصم بهذا الشأن.
- ما هي مسارات الحرب مع تأكيد الغرب النية على تأجيج الصراع؟
- وكيف تتلقى الدول التي أعلنت عزمها هزيمة روسيا كما تقول تقدم القوات الروسية رغم كل دعمهم؟
- وهل بات تمدد رقعة الصراع نحو حرب شاملة مسألة وقت لا أكثر؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في اجتماع مع قدامى المحاربين: في الحرب الوطنية العظمى تعددت جنسيات قوات الاحتلال ضد روسيا