هل يتراجع الغرب عن نهجه المدمر بتسليح أوكرانيا؟

موسكو توجه دعوة لبرلين لإعادة التقييم والمراجعة وترفض شروط واشنطن لاستئناف الحوار

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا المستشار الألماني أولاف شولتس في أول اتصال بينهما منذ أكثر من شهرين إلى إعادة النظر في موقف بلاده تجاه الأوضاع في أوكرانيا، ذلك أن النهج والدعم الغربي يدفع كييف لرفض التفاوض وارتكاب جرائم ضد المدنيين.

في المقابل طالب شولتس بسحب القوات الروسية من أوكرانيا من أجل التوصل إلى "حل دبلوماسي"

ما هي فرص الحوار وتغيير النهج الأوروبي؟

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