لماذا أقر الأمريكي بأن قتاله مع الحوثي هو الأعنف منذ الحرب العالمية الثانية؟

حارس الازدهار يحتاج على ما يبدو لمن يحرسه..

التحالف الدولي الذي شكلته واشنطن في البحر الأحمر لوقف هجمات الحوثيين فشل في مهمته حتى الآن وتحول كابوسا باعتراف قادة في البحرية الأمريكية بعد استهداف عشرات السفن في الفترة الماضية رغم الضربات التي تنفذها واشنطن ولندن على مواقع الحوثيين وقدراتهم العسكرية.

لكن وفي المقابل ما الذي حققَه الحوثيون في حرب السفن هذه؟ فغزة تُقصف وأهلُها يقتلون جماعات وفرادى واليمنيون يزدادون فقرا وتعاسة هكذا يقول المعارضون لأذرع إيران في المنطقة كما يصفونهم..

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