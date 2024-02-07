هل فشلت إسرائيل في تحقيق النصر على حماس في قطاع عزة؟

عقب رد حركة حماس على مقترح الإطار العام لاتفاق شامل مع إسرائيل لوقف الحرب في غزة، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الاستسلام لمطالب حماس لن يؤدي لتحرير المختطفين

وأن ذلك سيجلب كارثة على إسرائيل بحسب تعبيره، مشددًا على أنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن غزة يجب أن تكون منزوعة السلاح وأن وجود الجيش الإسرائيلي هناك هو الضامن لتحقيق النصر الكامل على حماس.

وفيما يشير نتنياهو إلى أن تل أبيب لم تلتزم بأي وعود في الصفقة المطروحة لوقف الحرب، يكشف موقع أكسيوس الأميركي نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، بأن بلينكن أبلغ نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت أن إدارة بايدن تشعر بقلق بالغ بشأن التوسع المحتمل للعملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح بجنوب غزة.

فما هي خيارات حماس عقب تصريحات نتنياهو؟ وهل يعني رفض نتنياهو توسيع العمليات العسكرية باتجاه رفح؟

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