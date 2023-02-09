هل جاء حزب صدام حسين إلى السلطة بقطار أمريكي؟

تاريخ النشر:09.02.2023 | 18:51 GMT |
آخر تحديث:09.02.2023 | 18:52 GMT | أخبار العالم
الصحفي الاستقصائي رياض محمد وكشف المستور عن انقلاب شباط 1963 في العراق.
رفض البيت الأبيض بصورة قاطعة، المعلومات التي قالت إن عبوات ناسفة تحت خطوط "السيل الشمالي 2" تم زرعها في يونيو الماضي بغطاء تدريبات "بلوبس 22" الّتي نفّذها غواصو البحرية الأمريكية.
تتواصل لليوم الرابع عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا من تحت أنقاض المباني الي دمرها الزلزل، فيما تسابق فرق الإغاثة الزمن لإسعاف الضحايا.
دعا رئيس غرفة القصابين في تونس أحمد العميري، مفتي الجمهورية إلى إلغاء عيد الأضحى بسبب نقص قطيع الماشية وغلاء أسعار اللحوم.
أفادت قناة "الإخبارية" بأن تبرعات الحملة السعودية لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، تجاوزت 70 مليون ريال (18.66 مليون دولار) حتى الآن.
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن سياسة مصر تتسم دائما بالاعتدال والتوازن والانضابط الشديد فيما يخص علاقتها بجميع الدول وخاصة الدول العربية والأشقاء في السعودية.
يعيد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا مؤخرا وتوابعه التي وصلت إلى مناطق نائية في العالم التذكير بالزلازل التي أصابت المغرب العربي، وكان آخرها ولاية "الأصنام" الجزائرية.
أثيرت حالة من الرعب والفزع في مصر لليوم الثالث على التوالي بعد تغير لون مياه البحر للأسود، عقب زلزال تركيا المدمر.
ثمن مستشار الحكومة السورية عبد القادر عزوز، دعم مصر لبلاده في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.
وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" تفجيرات أنابيب السيل الشمالي، لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا، "باللغز"، إلا أن صحفيا أمريكيا تحدث عن قيام الولايات المتحدة بعملية بحرية ظلت طي الكتمان.
كشف أستاذ الجيولوجيا في الجامعة الهاشمية، في الأردن أحمد ملاعبة أن السدود التي بنتها تركيا على حساب سوريا والعراق، لها دور جيولوجي في الزلزال الكبير الذي وقع فجر الاثنين الماضي.
يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، ذراع "الجيش المصري" الجديد الذي دخل السوق حاليا، لتحقيق الأمن الغذائي باستثمارات تتخطى 20 مليار جنيه.
ذكرت "بلومبرغ" أن تعافي تركيا من الزلزال المدمر الذي أصابها سيتطلب عشرات المليارات من الدولارات، فيما أشار خبراء إلى أن جهود إعادة الإعمار قد تؤدي إلى انتعاش الاقتصاد.
أكدت السفارة الروسية في المملكة المتحدة، أن تزويد لندن المحتمل بطائرات مقاتلة بريطانية إلى أوكرانيا سيكون له عواقب عسكرية وسياسية على العالم بأسره.
بدأ "خطاب الاتحاد" الذي ألقاه الرئيس الأمريكي جو بايدن في الكونغرس بقبلة مفاجئة بين السيدة الأولى جيل بايدن ودوغ إمهوف زوج نائبة الرئيس كامالا هاريس.
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن روجر ووترز – المؤسس المشارك لفرقة Pink Floyd - هدم في كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، جدار الأكاذيب الذي أقامه الغرب.
أثار محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، غضب جماهير ناديه عقب الخسارة من ريال مدريد، بنتيجة 4-1 أمس الأربعاء، ضمن مواجهة نصف نهائي كأس العالم للأندية والتي يستضيفها المغرب.
حذر عالم الجيولوجيا المصري محمد الجزار من إمكانية تعرض مصر لزلازل، على خلفية عرض جزر الكوريل الروسية، وجنوب كازاخستان لهزة أرضية أمس الثلاثاء بعد الزلزال الذي وقع في تركيا وسوريا.
أثار السوار الأحمر الذي وضعه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، على معصمه خلال احتضانه الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي، تساؤلات حول الدلالة التي يحملها.
ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر إندونيسيا اليوم الخميس، حسبما أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.
أعلنت شركة الاتصالات الألمانية "تليفونيكا ألمانيا" مجانية المكالمات إلى تركيا وسوريا حتى 17 فبراير، في خطوة لدعم ذوي متضرري الزلزال في البلدين.
أفادت وسائل إعلام سورية اليوم الخميس، بأن نهر الخابور في الحسكة جرت فيه المياه بعد 7 سنوات انقطاع من قبل الجانب التركي.
أعلن ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن مصر أصبحت الثالث عالميا من حيث زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب.
تتواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية للزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في البلدين.
علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على استيراد مصر أكثر من 90% من احتياجاتها من زيت الطعام.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث وردود الفعل.
أفادت وكالة سانا بأن 6 طائرات وصلت إلى مطار دمشق الدولي مساء الأربعاء، محملة بالمساعدات الإنسانية الإغاثية والغذائية والطبية لمتضرري الزلزال.
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، أن مستوى سطح البحر في منطقة إسكندرون ارتفع بعد الزلزال، وغمرت المياه الطرق، وتم إجلاء السكان والعمال.
أظهر مقطع فيديو متداول أم تركية وهي ترفض الخروج من تحت الركام مع أطفالها الثلاثة إلا بعد أن أعطوها حجابها لتغطي شعرها.
أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الرسومات اللا إنسانية الساخرة التي نشرتها مجلة شارلي إيبدو، تعليقا على كارثة الزلزال في تركيا، حيث نشرت كاريكاتيرا يصور الأنقاض مصحوبا بتعليق شامت.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر تحتاج لاستثمارات بـ100 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد فجوتها الدولارية البالغة 30 مليار دولار.
أفادت وسائل الإعلام الجزائرية مساء اليوم الأربعاء بأنه في حدود الساعة الثامنة و42 دقيقة، تم تسجيل هزة أرضية بلغت شدتها 3 درجات على سلم ريختر بولاية البويرة.
تندّر قراء صحيفة "تلغراف" البريطانية وتبادلوا التعليقات المازحة بعد أن تبين وجود ثقب في جورب الملك تشارلز الثالث، خلال زيارته لأحد المساجد.
قال السويسري مارسيل كولر، مدرب نادي الأهلي المصري، إنه يشعر بالإحباط بسبب الخسارة أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وإن الفريق كان يتطلع لنتيجة أفضل خلال المباراة.
انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور الأقمار الصناعية الجديدة من تركيا وسوريا، التقطت عقب الزلزال الذي ضرب البلدين فجر يوم الاثنين الماضي.
علق اللواء السابق بالجيش المصري سمير فرج، على أزمة المنطاد الصيني الذي جاب الأجواء الأمريكية لمدة 4 أيام، وتسبب في أزمة دبلوماسية بين البلدين عقب استهدافه وإسقاطه.
أخذ طفل سوري يدعى "كرم" يداعب من حوله من رجال الإنقاذ الذي أخرجوه من تحت الأنقاض في محافظة ريف إدلب شمال سوريا.
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا إلى نحو 15.700 ألف قتيل وعشرات آلاف الجرحى بناء على أرقام أوردتها مصادر رسمية ومنظمات دولية وفرق إنقاذ ووكالات أنباء عالمية.
سوريون تحت الأنقاض، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر.. ينتظر الفرج إن أتى بموعده على أقل تقدير..
كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سبب عدم إساءة الدولة المصرية لإثيوبيا رغم الخلافات الكبيرة بين البلدين في أزمة سد النهضة.
فاجأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اللواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بسؤال حول الضرائب.
رغم المأساة الكبيرة التي حلت بفعل الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا فجر يوم الاثنين، والذي خلف آلاف الضحايا والمصابين، إلا أن العثور على أطفال ناجين تحت الأنقاض، بعث بعض الأمل.
لم يتمالك المستشار السابق بالبنتاغون العقيد الأمريكي السابق دوغلاس ماكغريغور نفسه وضحك حينما سئل عن "خطط" الرئيس البولندي أندريه دودا لمساعدة كييف في "الاستيلاء على القرم".
توقعت مؤسسة risklayer الألمانية لتقدير مخاطر الكوارث، ارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا فجر الاثنين وامتد إلى سوريا.
قال خبراء إن الهزات الهائلة التي ضربت تركيا يوم الاثنين أدت إلى تغيير الصفائح التكتونية التي تجلس عليها لمسافة تصل إلى 10 أقدام (ثلاثة أمتار).
وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى باريس بأنها "تنتهك وحدة الاتحاد الأوروبي" و"غير مناسبة".
وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تصريحات رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي لصحيفة Corriere della Sera بأنها "مزيج من الغباء والوقاحة".
كان زلزال 6 فبراير في تركيا وسوريا مدمراً للغاية لأن المنطقة تقع على الحدود بين صفائح تكتونية عدة، في حين أن ظروف التربة والبناء تجعل الزلازل القوية أكثر تسبباً في إحداث أضرار.
أظهر مقطع فيديو، لحظة انتشال صبي في الـ 13 من عمره، بعد 55 ساعة قضاها تحت الأنقاض برفقة ببغائه، في مدينة كهرمان مراش، في تركيا.
تلقى نجم نادي الأهلي محمد عبد المنعم، إشادة واسعة بعد انتشار فيديو له وهو يحاول منع أحد لاعبي ريال مدريد من وضع الكرة في نقطة الجزاء خلال مباراة فريقيهما في مونديال الأندية.
انتشر مقطع فيديو، يظهر تمكن رجال الإنقاذ في سوريا من سحب طفل على قيد الحياة من أحضان والده المتوفى.
قال نقيب الفلاحين في مصر حسين عبد الرحمن أبو صدام، إن الشراكة المصرية الروسية في المجال الزراعي لها أهمية خاصة وتزداد في الوقت الراهن، خاصة بعد استيراد أول زجاجة زيت من روسيا.
أعلنت الدكتورة ناتاليا سوروكينا، أخصائية الغدد الصماء والفحص بالموجات فوق الصوتية، في عيادة INVITRO-Moscow أن البرد يضر بالرجال أكثر من النساء.
دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، ليستذكر التاريخ ويهتم بسياسة ألمانيا الداخلية، قبل التحدث عن البلد "الذي سيكون العالم أفضل من دونه".
انفعل الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال خطاب له أمام الكونغرس أثناء حديثه عن مسألة إسقاط منطاد التجسس الصيني.
يحتفل العالم في 9 فبراير باليوم العالمي لطبيب الأسنان. وبهذه المناسبة كشف الدكتور ياكيم لاكاي الخرافات الشائعة التي يواجهها أطباء الأسنان في حياتهم العملية.
كشفت وحدة الأشباح العسكرية الإسرائيلية متعددة المهام والأبعاد، عن طبيعة عملها لأول مرة بعد موافقة الجهات الرقابية العسكرية الإسرائيلية على النشر بوسائل الإعلام العبرية.
أحضرت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، بالونا أبيض من الهيليوم إلى مبنى الكابيتول الأمريكي، في محاولة لاستفزاز جو بايدن بشأن تعامله مع مسألة المنطاد الصيني.
كشف أستاذ الجيولوجيا المصري، عباس شراقي، في تصريحات لـRT، عن حقيقة إمكانية تعرض مصر لزلازل عنيفة في الوقت الذي تزداد فيه مخاوف المصريين بعد زلزال تركيا وسوريا المدمر.
فجر ماتياس ميسي، شقيق الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الحالي وبرشلونة السابق، مفاجأة صاعقة وبالغ في الانتقاد بشأن مستقبل "البرغوث".
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع حكومي اليوم الخميس، بأن العلامات التجارية الأجنبية التي انسحبت من روسيا تكبدت خسائر فادحة، متمنيا التوفيق لهذه الشركات.
كشف أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، أن دول الحلف قدمت فعليا لأوكرانيا مساعدات عسكرية واقتصادية وإنسانية وأنواعا أخرى من المساعدات بقيمة 120 مليار دولار.
أفادت وسائل إعلامية تركية بأن الزلزال الذي هز تركيا فجر يوم الاثنين الماضي، أدى إلى حدوث تشققات في سد Sultan suyu في ملاطية، وقد تم فتح السد لتصريف المياه منه.
حثّت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، واشنطن على وضع هوسها الجيوسياسي جانبا ورفع العقوبات عن سوريا، داعية الجهات الدولية إلى تقديم المساعدات الطارئة للمنكوبين في سوريا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه قواتها أسقطت طائرتين حربيتين أوكرانيتين إحداهما "ميغ-29" في دونيتسك والأخرى "سو-25" في خيرسون، وقتلت أكثر من 300 جندي للعدو على عدة محاور خلال يوم.
برعاية الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، محافظ جدة ، تطلق جامعة جدة ممثلة بكلية علوم وهندسة الحاسب اليوم الخميس، "هاكثون جدة الأجمل" أكبر حدث تقني في مدينة جدة.
قال ممثل الولايات المتحدة الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية جوزيف مانسو إن الولايات المتحدة ما زالت تعارض تطبيع العلاقات مع سوريا، ولا تدعم تحركات الدول الأخرى نحو التطبيع
أعلنت وزارة الصحة السورية مساء اليوم الأربعاء أن منظومة الإسعاف والطوارئ استجابت لبلاغ عن انهيار مبنى سكني في حرستا بمحافظة ريف دمشق.
أعلن مصنع إيجيفسك الكهروميكانيكي "كوبول"، عن إضفاء تحسينات على النظام الصاروخي المضاد للطائرات "تور" بهدف زيادة فعاليته في التصدي لصواريخ منظومة "هيمارس" الأمريكية.
تزامنا مع الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا والهزات الارتدادية، انتشر في مواقع التواصل مقطع فيديو لعدد من الدلافين تخرج إلى الشاطئ في محافظتي ظفار وكلما، جنوبي سلطنة عمان.
أعلن المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة سامر الجطيلي، أن بقية طائرات الجسر الجوي ستصل خلال الساعات المقبلة، مؤكدا أن التركيز سينصب على مرحلة الإغاثة العاجلة للجرحى.
تتواصل لليوم الثاني على التوالي الهزات الارتدادية في أنحاء العالم على خلفية الزلزال المدمر الذي هز تركيا وسوريا مطلع الأسبوع الجاري، وسط مخاوف من "تسونامي" في الدول المجاورة للبحر.
نفت وزارة الدفاع الأمريكية، مجددا أن تكون لواشنطن أي علاقة بالتفجيرات التي استهدفت خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" في بحر البلطيق في سبتمبر الماضي.
أظهر مقطع فيديو مصور جوا، ركام المباني التي دمرتها سلسلة الزلازل التي ضربت العديد من المقاطعات التركية، بما فيها مقاطعة هاتاي، في الجنوب.
أعلن أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، أن التغييرات الهائلة في الأفراد والإخفاقات في ساحة المعركة ستؤدي إلى استياء شعبي وتغيير في فريق فلاديمير زيلينسكي.
تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن استغلال كارثة الزلزال في الحملة الانتخابية في تركيا.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره السوداني علي الصادق علي اليوم الخميس، دعم روسيا لمساعي السودان لرفع العقوبات المفروضة عليه.
أفادت وكالة "سانا" مساء اليوم الأربعاء بوقوع هزة أرضية شعر بها سكان دمشق وحلب واللاذقية وحمص.
وصف عالم الزلازل دميتري غلادكوتشوب، مدير معهد القشرة الأرضية التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا، أن الهزة الأرضية الثانية كانت مماثلة للزلزال الأول.
أعلن وزير البترول المصري طارق الملا، أن مصر اكتشفت كمية غاز غير مسبوقة في وقت قياسي.
نشرت وكالة "اسوشيتدر برس" فيديو من تصوير جوي يظهر مدى الدمار في مدينة أنطاكية بمحافظة هاتاي التركية بعد الزلزال المدمر.
كشفت تقارير عن قيام الإدارة السعودية بتقديم عرض سخي لمصر واليونان، يقضي بتحمل التكاليف الكاملة لبناء ملاعب مشروع تنظيم كأس العالم 2030، لقاء تنظيم 75 % من البطولة لصالح المملكة.
أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أنّه يجب على واشنطن التعليق على التحقيق الذي أجراه سيمور هيرش حول تورط البيت الأبيض في تخريب خطوط أنابيب "السيل الشمالي".
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لم تبدأ القتال في أوكرانيا بل تسعى لوقفه، وأن النازيين هناك وداعميهم، هم من شرعوا في القتال.
وثق مقطع فيديو لحظة امتناع رئيس وزراء هنغاريا عن التصفيق لزيلينسكي أثناء انضمامه لاجتماع قمة رؤساء دول الاتحاد الأوروبي ما بدا على إثرها زيلينسكي محرجا ومشتتا أمام الجميع.
وصل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني، اليوم الأربعاء، إلى مدينة حلب للإشراف على تقديم المساعدات للشعب السوري.
حجز نادي ريال مدريد بطاقة التأهل الثانية لنهائي كأس العالم للأندية المقامة في المغرب، بفوزه على الأهلي المصري في الدور نصف النهائي بنتيجة 4-1 يوم الأربعاء.
لاحظ فريق من الباحثين تغييرات في كيفية تفاعل أجزاء مختلفة من الدماغ بعضها مع بعض بعد غمر جسم شخص في الماء البارد.
أعلن مدير إدارة الإعلام في الدفاع المدني السوري، محمد الشبلي، وصول فريق مصري وحيد يتكون من حوالي 17 شخصا إلى شمالي سوريا لإنقاذ المتضررين من الزلزال.
هتف عدد من نواب الكونغرس بكلمة "كاذب" خلال خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حال الاتحاد، عندما قال إن البعض في الحزب الجمهوري يريد وقف برامج الضمان الاجتماعي.
خطف المهاجم البرازيلي المخضرم هالك، الأضواء خلال مباراة فريقه أتلتيكو مينيرو ومضيفه ديموقراطا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى بالدوري البرازيلي لكرة القدم.
أعلنت خبيرة الزلازل الروسية آنا ليوسينا، أنه بنتيجة الزلزال الذي حدث في تركيا، تحركت الصفيحة التكتونية العربية، ما أدى إلى تفريغ الجهد في أحد أجزائها ولكنها بقيت نشطة.
أعلنت مدينة برشلونة الإسبانية تعليق علاقاتها المؤسسية مع إسرائيل بشكل مؤقت، وخصوصا توأمتها مع مدينة تل أبيب إلى أن تضع السلطات حدا للانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين.
كشف جزء جديد من الوثائق التي رفعت عنها السرية من الأرشيف الوطني الأمريكي عن نسخة من محادثة هاتفية بين الرئيسين الأمريكي بيل كلينتون والروسي بوريس يلتسين.
يمكن أن يؤدي تناول نظام غذائي مليء بالفواكه والخضروات الغنية بالمغذيات إلى تعزيز الصحة الإنجابية للشخص - والخصوبة.
كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الخسائر الفادحة التي تعرض لها الجيش الأوكراني، ومصير 350 ألف جندي ما زال مجهولا.
يواصل القطريون مدّ يد العون لمنكوبي الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، حيث شهدت قطر خلال اليومين الماضيين إقبالا واسعا على التبرع بالأموال والمساعدات العينية للمنكوبين.
ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي في مصر خلال ختام تعاملات اليوم الخميس، في البنوك في سعري الشراء والبيع.
كتب يفغيني أوميرينكوف، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول استعداد واشنطن لإشعال حرب كبرى في آسيا، وتطويق الصين بقواعد عسكرية مدججة بأحدث الأسلحة الأمريكية.
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