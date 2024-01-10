هل توقف واشنطن عبر مجلس الأمن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟

أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن استهداف سفينة أمريكية كانت تقدم دعما لإسرائيل، بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية والطائراتِ المسيرة.

وهو ما أكده أيضا بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية ، الذي وصف الهجوم بأنه السادسُ والعشرون للحوثيين على ممراتِ الشحن التجارية في البحر الأحمر منذ التاسع عشر من نوفمبر.. ويصوت مجلس الأمن الدولي الإربعاء على مشروع قرار أمريكي يدين هجمات الحوثيين ويطالب بوقفها، ويدعو الى تحريرالسفن التي تم احتجازها... وشكلت الولايات المتحدة تحالفا بحريا دوليا ضمن ما يعرف بحارس الازدهار تقول إنه لحماية الملاحة في المنطقة ، وقد أدى قصف استهدف ثلاثةَ زوارق يمنية الى مقتلِ نحو 10 جنود من الحوثيين، مما اثار مخاوف عالمية من توسيع رقعة الصراع وعسكرة مياه البحر الاحمر. فهل تنجح واشنطن في اضفاء الشرعية على تحركها في البحر الأحمر من خلال استغلال قرار جديد من مجلس الأمن؟

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