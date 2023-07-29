هل تورط اليابان واشنطن بمواجهة مباشرة مع الصين وروسيا؟

مجدداً تصب واشنطن الزيت على نار منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بصفقة صواريخ جديدة لتايوان. تلعب واشنطن على وتر رفيع جداً، بين طمأنة الصين ودعم تايوان..

فبالنسبة لبكين لا يمكن الخلط بين هاتين السياستين، فإما الالتزام بمبدأ الصين الواحدة أو لا. لكن حلفاء واشنطن في المنطقة يدخلون بدورهم في آتون التوتر الآخذ منسوبِه بالارتفاع.. فها هي اليابان تبدي قلقها من التفوق العسكري الصيني على تايوان، وترى أسوأ بيئة أمنية في المنطقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.. ربما تكون هذه البئية ما يقوله الغرب عن الحديث في الغرب عن تحالف قيدِ التشكل بين الصين وروسيا وكوريا الشمالية لمواجهة تنامي النفوذ الأميركي في جنوب شرق آسيا. إلا أن الثابت الأكيد هو أن دخول واشنطن هو أبرز عوامل زعزعة الاستقرار في منطقة جنوب شرق آسيا.

Your browser does not support audio tag.