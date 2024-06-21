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هل تنقذ أسلحة بايدن نتنياهو من مستنقع غزة؟

أخبار العالم

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مساعدات عسكرية بالقطارة تمنع النصرَ على حماس ودحرَ حزب الله..

هكذا فتح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فصلاً بحرب جديدة، وهذه المرة على إدارة جو بايدن التي تمنعُه حسب قوله من تحقيق انتصار سريع على حماس وحزبِ الله في أي حرب مستقبلية مع تنامي فرص نشوب حرب في الجبهة الشمالية والتي أصبحت ضروريةً برأي الحكومة الإسرائيلية في معركةٍ وُصفت بالوجودية لهذه الدولة..
لكنْ لا سلاحَ كافٍ رغم أن حاملة الطائرات الامريكية جيرالد فورد في طريقها لميناء حيفا عداكم عن الجسر الجوي المفتوح لإيصال الأسلحة منذ السابع من أكتوبر حتى اليوم.

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