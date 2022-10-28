هل تندلع حرب تجارية بين واشنطن وأوروبا؟

ملوحة بالرد على بوادر حرب تجارية تفرضها الامتيازات والاغراءات الأمريكية على السوق الأوروبية، أعلنت برلين وباريس رغبتهما في التفاوض بشأن ما تعتبرانه منافسة تجارية غير عادلة من جانب واشنطن.

وحسب موقع بوليتيكو فإن المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توصلا بعد اجتماع مطول إلى أن خطط الدعم الحكومي الأمريكية لتشجيع نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة لها تأثير على السوق الأوروبي.

وتستمر الانتقادات الأوروبية لقانون التضخم الأمريكي رغم تشكيل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مجموعة عمل مشتركة لمعالجة المخاوف الأوروبية

فما هي أسباب الخلاف؟ وما مدى ارتباطه بتداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد الأوروبي؟ وهل تتجاهل الولايات المتحدة مخاوف حلفائها الأوروبيين؟

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