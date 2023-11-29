هل تنتهي حرب غزة بصفقة شاملة بين إسرائيل وحماس؟

أفادت مصادر إخبارية بأن حركة حماس أبلغت الوسطاء بموافقتها على تمديد الهدنة لأربعة أيام إضافية حسب الشروط السابقة والتي من المقرر أن تنتهي يوم الخميس عند الساعة السابعة صباحا..

وجرت اجتماعات في الدوحة شارك فيها مسؤولو أجهزة استخبارات قطر و الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل لبحث المرحلة التالية لإتفاق الهدنة .. إذ تصر إسرائيل على مواصلة عمليتها العسكرية ضد حماس في قطاع غزة ، بينما يأمل الوسطاء في التوصل الى اتفاق شامل لوقف اطلاق النار وتبادل الاسرى.. فما هي فرص التوصل الى حل دائم للأزمة في قطاع غزة؟

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