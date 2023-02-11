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هل تغامر واشنطن بإرسال قواتها للعمليات الخاصة إلى أوكرانيا؟

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قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف إنه في حال قررت واشنطن استئناف أنشطة قوات العمليات الخاصة في أوكرانيا فسيكون ذلك بمثابة مشاركة مفتوحة لقواتها النظامية بالصراع

واعتبر السفير أن الإدارة الأمريكية مهوسة بحلمٍ غيرِ قابل للتحقيق يتمثل في إلحاقِ هزيمةٍ استراتيجية بروسيا، وهي مستعدة لخوضِ مخاطر لا توصف من أجل ذلك، وقال أنطونوف إن خطط الغرب لهزيمة روسيا باءت بالفشل ، حيث أعادت خلال العام الماضي بناءَ اقتصادها وعززت قوتها العسكريةَ رغم العقوبات.. هذه التصريحات جاءت عقب مقال نشر في صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر مطلعة ، أن البنتاغون يحث الكونغرس على استئناف تمويل البرامج فائقة السرية بأوكرانيا، وفي حال الموافقة عليها يمكن للجيش الأمريكي توظيف عملاء أوكرانيين لـتعقب تحركات القوات الروسية.

فهل تقدم واشنطن على خطوة أخرى تقربها أكثر من مواجهة مباشرة مع موسكو؟

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