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هل تعرقل شروط إيران بمفاوضات فيينا هدف واشنطن التوصل لاتفاق نووي ملزم؟

أخبار العالم

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انتهت جولة جديدة من مفاوضات العودة للاتفاق النووي في فيينا بانطباعات إيجابية وتوافق حول استمرار المباحثات مع التركيز على رفع العقوبات الامريكية على طهران..


مطالب ايران تركزت حول رفع كامل للعقوبات الامريكية، وضمانات من واشنطن بعدم الانسحاب مجددا من الاتفاقية.. أما مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف فقال إن ايران أبدت مرونة في عدد من القضايا المهمة ووافقت على مسارٍ يتضمن عودتها للالتزام بالعناصر الأساسية في الاتفاق..
بينما قالت إسرائيل انها تبادلت معلومات استخبارتية مع واشنطن حول تحضيراتٍ إيرانية لتخصيبِ اليورانيوم بنسبة تسعين بالمئة، وهو اعتبرته  الخارجية الامريكية تصعيدا نوويا لا يتوافق مع رغبة طهران في العودة لإحياء الاتفاق النووي..

فما هي فرص الإسراع في التوصل الى توافق يعيد الإلتزام الكامل بالاتفاق؟

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