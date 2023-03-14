هل تشعل الغواصات الغربية النووية لأستراليا مواجهة مع الصين؟

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن قيام الأنجلوسكسون بتعزيز البنية التحتية لحلف شمال الأطلسي باتجاه آسيا، هي محاولة من الناتو لمواجهة دول المنطقة لسنوات عديدة مقبلة.

مشيرًا إلى أن الغرب يفرض حربًا على موسكو، ويعتبر أن روسيا تشكل عقبة أمام هيمنته على العالم.

التصريحات الروسية حول آسيا تتوافق مع الموقف الصيني الذي شدد رفضه لصفقة الغواصات الأمريكية التي ستحصل عليها أستراليا بموجب اتفاق أوكوس مؤكدة أن الاتفاق يشكل تهديدًا للأمن العالمي ويمثل خطرًا جسيما بنشر الأسلحة النووية.

فكيف سيلقي تحالف أوكوس بظلاله على الأمن في منطقة آسيا؟ وهل يمكن أن تدفع صفقة الغواصات الأخيرة إلى مواجهة غربية مع بكين؟

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