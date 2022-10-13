هل تشعل أسلحة الغرب لكييف حربا عالمية ثالثة؟

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في ختام اجتماع وزراء دفاع دول الحلف في بروكسل، إن الحلف سيستمر في دعم نظام كييف عسكريا مهما طال أمد الصراع،

كما اعتبر في تصريح سابق أن انتصار روسيا في أوكرانيا سيكون هزيمة للحلف..

الانخراط الغربي المتزايد في أوكرانيا دفع موسكو للتحذير من أن تزويدَ نظام كييف بقاذفاتِ الصواريخ المتعددة سيؤججُ الصراع في أوكرانيا نحو حرب عالمية ، وكذلك في حال انضمامها للحلف..

وفي الجانب الآخر قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، إن مخاطر انخراط الولايات المتحدة وحلف الناتو، في العملية العسكرية بأوكرانيا أصبحت مرتفعة.. أما الرئيس الفرنسي فقال إن بلاده ليست طرفا في الحرب وأن مساعدتها العسكرية لأوكرانيا دفاعية وليست لمهاجمة روسيا.. فهل يؤدي الانخراط الغربي في أوكرانيا الى توسيع دائرة الصراع المباشر نحو حرب عالمية ؟

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