هل تشتعل "الحرب الشاملة" بين إيران وإسرائيل؟

حرب بلا دبابات وصواريخ، هي تلك التي يدور رحاها ما بين إيران وإسرائيل في الفضاءين الاستخباراتي و السيبراني اللذين باتا ساحة مفضلة للطرفين لتوجيه ضربات موجعة لبعضهما.

آخر فصول المواجهة تمثل في إعلان جهاز الشاباك الإسرائيلي إحباطه محاولة إيرانية لتجنيد مواطنات إسرائيليات لمهام تجسس عبر عنصر استخبارات إيراني انتحل شخصية يهودي وقام بمهام تجسس داخل إسرائيل.

وقبل ذلك بأيام تعرض موقع صحيفة جيروساليم بوست الاسرائيلية للاختراق بهجوم قراصنة إيرانيين في الذكرى الثانية لمقتل قاسم سليماني، فيما توقفت بورصة إيران عن العمل نتيجة هجوم قراصنة مماثل.

فهل تغني هذه الحرب عن المواجهة العسكرية الكلاسيكية؟ من المنتصر والمهزوم فيها؟ ثم هل تتحول لحرب شاملة؟

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