هل تحل استقالة عون أزمة لبنان كما يدعو جعجع؟

لا ينفك لبنانُ يخرج من أزمة ليدخلَ بقوة في أخرى.. العجزُ عن تشكيل حكومة للبلاد – انفجارُ بيروت – الضائقةُ المعيشية – أزمةُ المصارف – اخفاقُ المبادرة الفرنسية والاحتجاجاتُ الشعبية

التي لا تهدأ في منطقة إلا لتشتعل في أخرى.

فأين الحل؟

رئيسُ حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع يدعو الرئيسَ ميشال عون إلى الاستقالة فيما الأخيرُ يحمّل رئيسَ الحكومة المكلف سعد الحريري مسؤوليةَ الفشلِ في تسمية الحكومة، لينضمَ البطريركُ الماروني مار بشارة بطرس الراعي ويحمّلَ عون والحريري معاً مسؤوليةَ تأخيرِ تأليف الحكومة وتردّي الأوضاع مضيفا أن التواصلَ مقطوعٌ مع "حزب الله" الذي يراه آخرون العائقَ الأكبرَ لذلك، فيما المواطنُ اللبناني ينظرُ كل يوم إلى تدهور عُملته وضياعِ مطالبه في الإصلاح حسب قولِ بعضهم..

- هل ستتسعُ دائرةُ المطالبين باستقالة عون في ظل الوضع في لبنان ؟

- كيف سينعكسُ الوضع المعيشي على حراك الشارع ومن المسؤولُ الأول عما وصل إليه لبنان؟

- ماذا عن الدور الإقليمي والدولي في الصراع في لبنان وعليهِ؟

نناقش المزيد في حلقة اليوم من اسأل أكثر.

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