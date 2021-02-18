 
مباشر
عاجل
بث مباشر.. عملية هبوط مسبار "بيرسفيرانس" لوكالة "ناسا" على سطح المريخ
اسأل أكثر

هل تحل استقالة عون أزمة لبنان كما يدعو جعجع؟

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pt0o

لا ينفك لبنانُ يخرج من أزمة ليدخلَ بقوة في أخرى.. العجزُ عن تشكيل حكومة للبلاد – انفجارُ بيروت – الضائقةُ المعيشية – أزمةُ المصارف – اخفاقُ المبادرة الفرنسية والاحتجاجاتُ الشعبية

التي لا تهدأ في منطقة إلا لتشتعل في أخرى.
فأين الحل؟
رئيسُ حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع يدعو الرئيسَ ميشال عون إلى الاستقالة فيما الأخيرُ يحمّل رئيسَ الحكومة المكلف سعد الحريري مسؤوليةَ الفشلِ في تسمية الحكومة، لينضمَ البطريركُ الماروني مار بشارة بطرس الراعي ويحمّلَ عون والحريري معاً مسؤوليةَ تأخيرِ تأليف الحكومة وتردّي الأوضاع مضيفا أن التواصلَ مقطوعٌ مع "حزب الله" الذي يراه آخرون العائقَ الأكبرَ لذلك، فيما المواطنُ اللبناني ينظرُ كل يوم إلى تدهور عُملته وضياعِ مطالبه في الإصلاح حسب قولِ بعضهم..

- هل ستتسعُ دائرةُ المطالبين باستقالة عون في ظل الوضع في لبنان ؟
- كيف سينعكسُ الوضع المعيشي على حراك الشارع ومن المسؤولُ الأول عما وصل إليه لبنان؟
- ماذا عن الدور الإقليمي والدولي في الصراع في لبنان وعليهِ؟
نناقش المزيد في حلقة اليوم من اسأل أكثر.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا