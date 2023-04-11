هل تحشد فرنسا لحلف أوروبي مستقل عن التبعية الأمريكية؟

مجددًا يؤكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وجوب أن تكون القارة الأوروبية قادرة على حماية نفسها، مشيرا خلال زيارة رسمية لهولندا

إلى ضرورة التركيز على استقلالية القارة الأوربية وسيادتها.

هذه التصريحات تتماثل مع ما قاله ماكرون أثناء زيارته للصين التي شدد فيها على وجوب تقليل القارة الأوروبية من اعتمادها على الولايات المتحدة، والتركيز على تعزيز الصناعات الدفاعية الأوروبية، كما أكد على ضرورة أن تتجنب أوروبا الوقوع في فخ التورط في أزمة أجنبية، مضيفًا أن القارة العجوز واجهت خطر أن تصبح تابعا بين الولايات المتحدة والصين في حين أنه بإمكانها أن تصبح بدلًا من ذلك قطبًا ثالثا.

فعلى أي نحو يمكن فهم تصريحات الرئيس الفرنسي الأخيرة؟ وما قدرة القارة الأوروبية على الخروج من العباءة الأمريكية؟

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