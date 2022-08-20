هل تحارب واشنطن روسيا بالوكالة في أوكرانيا؟

مجدداً تصب الولايات المتحدة الزيت على النار الأوكرانية.

حزمة مساعدات عسكرية بـ 775 مليون دولار، لتصل قيمة الأسلحة التي أرسلتها إدارة بايدن لنظام كييف إلى نحوِ عشرةٍ فاصل ستة مليار دولار.. مؤخراً نشر موقع "بوليتيكو" الأميركي أن واشنطن سمحت لكييف باستخدام الأسلحة الأميركية لقصف شبه جزيرة القرم الروسية.. فما سر هذا التصعيد الأميركي في أوكرانيا؟ هل هي الأيام الثمانون التي تفصلنا عن موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس؟ وكيف سترد روسيا؟ خصوصاً أن خيطاً رفيعاً يفصل واشنطن عن التورط كطرف في الصراع الأوكراني.. وأن استفزازات كييف في زابوروجيا باتت تهدد بكارثة نووية.

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