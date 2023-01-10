هل اقتربت المواجهة العسكرية بين روسيا والناتو؟

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن موسكو ستواصل تطوير الثالوث النووي باعتباره الدرع الضامن لسيادة ووحدة الأراضي الروسية،

مؤكدا في اجتماع مع قادة الجيش نية توسيع ترسانة الأسلحة الهجومية.

من جهته أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن تورط الولايات المتحدة وحلف الناتو في الصراع بأوكرانيا بات واضحا حيث يتم إمداد كييف بمختلف أنواع الأسلحة والتقنيات والمعلومات الاستخبارية.

مواقف الجانب الروسي تأتي بموازاة توقيع حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، الإعلان المشترك الثالث الذي ينص في بنوده على تعزيز التعاون بين الطرفين لمواجهة روسيا والصين، بهذا الصدد أشاد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بمستوى العلاقات الحالية بين حلف الناتو والتكتل الأوروبي مؤكدا العمل على فرض سياسة دفاعية مشتركة والمضي في دعم أوكرانيا.

فما هي رسائل موسكو من وراء إعلان مواصلة تطوير الثالوث النووي؟ وهل يؤشر تعميق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو استعدادا غربيا لمرحلة جديدة من المواجهة؟

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