هل أكملت إسرائيل تفكيك هيكل حماس العسكري في شمال غزة فعلا؟

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في مؤتمر صحافي، إن الجيش أكمل تفكيك الهيكل العسكري لحماس شمالي غزة، وقتل نحو ثمانية آلاف مسلح،

وعثر على ملايين الوثائق واستولى على عشرات الآلاف من الأسلحة في تلك المنطقة.. مضيفا أنه يركز عملياته العسكرية حاليا على المنطقتين الوسطى والجنوبية..

التصريحات جاءت قبيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل حيث تضغط واشنطن على تل أبيب لإنهاء هجومها الجوي والبري العنيف، والتحول إلى هجماتٍ أكثر دقة تستهدف قادةَ حماس وعدم إلحاق الضرر بالمدنيين.. كما جاءت التصريحات عقب قرار إسرائيلي بسحب خمسة أولية عسكرية من القطاع، والسماح لجنود الاحتياط بالعودة للعمل في النشاط الاقتصادي المتضرر..

ورغم إعلان الجيش الإسرائيلي بانتهاء العمليات الرئيسة شمالي القطاع إلا أنه أقر بمقتل ضابط كبير قبل يوم واحد من هذا الإعلان في القتال الدائر في تلك المنطقة.. كما أنه لم يحرر أحدا من المحتجزين لدى الفصائل في غزة.. فما دلالات الإعلان الإسرائيلي عن تفكيك الهيكل الرئيسي لحماس شمالي قطاع غزة؟ وما حقيقة ذلك على أرض الواقع؟

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