هل أثرت التعاليم الباطنية على الديانات التوحيدية وماذا كان الهدف الحقيقي للخيمياء؟

سيرغي باخوموف - دكتور في العلوم الفلسفية، رئيس الرابطة الدولية لباحثي الاتجاهات الباطنية والروحانية في الفلسفة والديانات.

باخوموف أستاذ مساعد بكلية الفلسفة في جامعة سان بطرسبورغ الحكومية - قسم الدراسات الثقافية في الشرق. يحاضر عن الفلسفة الشرقية ضمن منهاج الفلسفة القديمة وفلسفة القرون الوسطى، وكذلك عن نشأة وتشكل التقاليد الفلسفية الكلاسيكية في الشرق والغرب.

في هذه الحلقة يحدثنا سيرغي باخوموف عن تأثير المعتقدات الباطنية على الديانات التوحيدي ويبين الجوانب الفلسفية للخيمياء.