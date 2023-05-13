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هدنة بين فصائل غزة وإسرائيل.. ضمانات بوقف سياسة الاغتيالات

أخبار العالم العربي

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عقب أيام من المواجهة بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل ينجح الوسيط المصري أخيرا في إرساء هدنة بين الجانبين تتضمن اتفاقا لوقف إطلاق النار ووقف استهداف المدنيين ووقف هدم المنازل

الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية أكدت في بيان لها عقب دخول الهدنة حيز التنفيذ أنها أفشلت مخططات إسرائيل وأربكت حساباتها محذرة تل أبيب من العودة لسياسة الاغتيالات، أما على الجانب المقابل فيؤكد ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب التزمت بمبدأ الهدوء مقابل الهدوء مشددًا أن إسرائيل ستتخذ ما يلزم لحماية نفسها إذا ما تعرضت لأي اعتداء أو تهديد.
فمن الرابح والخاسر من جولة المواجهة هذه بين غزة وتل أبيب؟ وما الضمانات أن تلتزم إسرائيل بما تم التعهد به في هذا الاتفاق؟

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