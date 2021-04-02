هجوم الكونغرس.. عمل فردي أو منظم؟

بعد عملية اقتحام الكونغرس من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، تهتز مرة أخرى حواجز الشرطة أمام المبنى بسيارة مهاجم منفرد حاول التقدم ملوحا بسكين.

ورغم جهل دوافع الهجوم بعد مقتل المنفذ إلا أن حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي يشير حسب تقرير الشرطة الأولي إلى كونه يعرف نفسه بأنه من أنصار أمة الاسلام وأنه فقد وظيفته.

الهجوم يأتي في ظل استمرار حالة الاستنفار الأمني أمام مبنى الكابيتول في ظل مخاوف من من جهات وهجمات قد تعيد محاولة استهداف الكونغرس.

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