هجوم الحوثي ضد السعودية يُفشل مبادرة الرياض؟
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قالت المملكة العربية السعودية إن دفاعاتها تصدت لسرب طائرات مسيرة اقتحمت سماء المملكة لمهاجمة أهداف داخلها
وذللك عقب إعلان جماعة أنصار الله الحوثية تنفيذ عملية هجومية ضد منشآت عسكرية بـثمانية عشر طائرة مسيرة وصورايخ باليستية..
جاء ذلك بعد ثلاثة أيام من مبادرة سعودية لوقف إطلاق النار في اليمن وإطلاق حوار سياسي شامل، قابلها رفض لما اعتبره الحوثيون مقايضة لحاجات الشعب اليمني الانسانية بمطالب سياسية وعسكرية، وإصرار على رفع شامل للحصار وإيقاف التدخل العكسري في اليمن...
فهل هل يقوض هجوم الحوثيين على السعودية المساعي الدولية لغيجاد حل سلمي في اليمن؟