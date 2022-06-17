ميدينسكي.. مصير المفاوضات الروسية الأوكرانية ودور الغرب في الأزمة

حديث مع مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

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مساعد الرئيس الروسي لـRT: تطويق روسيا مستحيل اقتصاديا وسياسيا

ميدينسكي لـRT: حاولوا كثيرا عبر التاريخ عزل روسيا وفشلوا

ميدينسكي لـRT: لدى الغرب حاليا طموحات سياسية غير مفهومة

ميدينسكي لـRT: في منتصف نيسان الماضي اتفق الوفدان الروسي والأوكراني على أغلب الاتفاق

ميدينسكي لـRT: حتى الآن لم نحصل من كييف على جواب على مقترحات روسيا بشأن الاتفاق

ميدينسكي لـRT: المفاوضات جمدتها كييف

ميدينسكي لـRT: معلوماتنا تؤكد أن واشنطن والغرب رفضوا إعطاء كييف ضمانات أمنية دولية ورفضوا دعم استمرار العملية السلمية بين موسكو وكييف

ميدينسكي لـRT: توقف المفاوضات يعتبر كارثة بالنسبة للشعب الأوكراني

ميدينسكي لـRT: القرم جزء سيادي من روسيا وهذا أمر موجود في الدستور

ميدينسكي لـRT: عدم اعتراف عدد من الدول الغربية بالقرم على أنه جزء من روسيا مخالفة كبيرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

ميدينسكي لـRT: لجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الحق بتحديد مصيرهما

ميدينسكي لـRT: روسيا تريد أن يكون جيرانها أصدقاء لها ولا تريد أن يكونوا أعداء

ميدينسكي لـRT: روسيا معنية بأن لا يكون على حدودها دول تهددها وهذا لن يحصل

ميدينسكي لـRT: الأسلحة التي ترسلها الولايات المتحدة والغرب إلى أوكرانيا تقتل مدنيين روسا وأوكرانيين وتؤدي إلى إطالة أمد الحرب