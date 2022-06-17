ميدينسكي.. مصير المفاوضات الروسية الأوكرانية ودور الغرب في الأزمة
حديث مع مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
مساعد الرئيس الروسي لـRT: تطويق روسيا مستحيل اقتصاديا وسياسيا
ميدينسكي لـRT: حاولوا كثيرا عبر التاريخ عزل روسيا وفشلوا
ميدينسكي لـRT: لدى الغرب حاليا طموحات سياسية غير مفهومة
ميدينسكي لـRT: في منتصف نيسان الماضي اتفق الوفدان الروسي والأوكراني على أغلب الاتفاق
ميدينسكي لـRT: حتى الآن لم نحصل من كييف على جواب على مقترحات روسيا بشأن الاتفاق
ميدينسكي لـRT: المفاوضات جمدتها كييف
ميدينسكي لـRT: معلوماتنا تؤكد أن واشنطن والغرب رفضوا إعطاء كييف ضمانات أمنية دولية ورفضوا دعم استمرار العملية السلمية بين موسكو وكييف
ميدينسكي لـRT: توقف المفاوضات يعتبر كارثة بالنسبة للشعب الأوكراني
ميدينسكي لـRT: القرم جزء سيادي من روسيا وهذا أمر موجود في الدستور
ميدينسكي لـRT: عدم اعتراف عدد من الدول الغربية بالقرم على أنه جزء من روسيا مخالفة كبيرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
ميدينسكي لـRT: لجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الحق بتحديد مصيرهما
ميدينسكي لـRT: روسيا تريد أن يكون جيرانها أصدقاء لها ولا تريد أن يكونوا أعداء
ميدينسكي لـRT: روسيا معنية بأن لا يكون على حدودها دول تهددها وهذا لن يحصل
ميدينسكي لـRT: الأسلحة التي ترسلها الولايات المتحدة والغرب إلى أوكرانيا تقتل مدنيين روسا وأوكرانيين وتؤدي إلى إطالة أمد الحرب