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فن الحياة

موعد مع الأحباء في رحاب الفن

الثقافة والفن

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في الحلقة الجديدة نتجول في أجواء منتجع للتزلج في ضواحي موسكو ونتعرف على كنوز مقبرة توت عنخ امون ونقضي وقتا ممتعا مع الأحباء في رحاب الفن.

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