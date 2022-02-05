موعد مع الأحباء في رحاب الفن

في الحلقة الجديدة نتجول في أجواء منتجع للتزلج في ضواحي موسكو ونتعرف على كنوز مقبرة توت عنخ امون ونقضي وقتا ممتعا مع الأحباء في رحاب الفن.

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