رويدًا رويدًا تتكشف الحقائق حول هجوم كروكوس الإرهابي، فعقب إلقاء القبض على منفذي الهجوم ها هو مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف يعلن أن المعلومات الأولية

تشير إلى تورط الولايات المتحدة وبريطانيا وأوكرانيا في هجوم كروكوس الإرهابي، مضيفًا أن الاستخبارات الأوكرانية سهلت الهجوم فيما قام الإرهابيون المتطرفون بالإعداد له.

هذه المعلومات تأتي في وقت أكد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الولايات المتحدة تحاول إقناع الجميع بأن أوكرانيا ليست متورطة في هجوم كروكوس الإرهابي، مشددًا على معرفة سبب محاولة الإرهابيين الهرب إلى أوكرانيا ومن كان ينتظرهم هناك.

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