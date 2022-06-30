من يؤجج "حرب الحبوب" في العالم؟

باتت مفرداتُ الحربِ الغذائية على لسان كل زعيم وعلى طاولة القمم كلها التي عُقدت في الآونة الأخيرة..

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حمّل السياساتِ الغربية المسؤوليةَ في خلق هذه الأزمة، علاوة عن العقوبات التي صعّبت على الجميع استيراد الحبوب والأسمدة من روسيا التي لديها هذا العام أكثرُ من 50 مليون طن جاهزة للتصدير، لكن العقبة في الإجراءات الغربية التي تحول دون ذلك في ظل 9% من سكان العالم يعيشون بالفقر المدقع حسب تقرير نشرته "فايننشال تايم".

- ما هي السيناريوهات المتوقعة لحرب سلاحُها الخبز؟

- وهل الغربُ قادر على التراجع عن أخطائه أمام مطالبِ شعوبه بسياسات أكثر عقلانية أم أن الوقت قد فات؟

نتابع المزيد في التفاصيل لهذه الليلة.