من النازية لداعش.. روسيا تحارب التطرف وداعميه
ضيف حلقة برنامج "نيوزميكر" نائب رئيس مجلس الإفتاء والإدارة الدينية لمسلمي روسيا روشان عباسوف.
أبرز تصريحات الدكتور روشان عباسوف لبرنامج نيوزميكر:
- هدف الأشخاص الذين يقومون بالتخطيط لأعمال إرهابية هو خلق الفوضى وزعزعة الاستقرار والانسجام في المجتمع
- روسيا تتميز بكونها دولة متنوعة الجنسيات والديانات، وقد عاش سكانها قرونا طويلة في سلام ومودة
- هناك من يحاول تنفيذ أعمال إرهابية بروسيا ويبررونها باسم ما يعرف بداعش المحظورة في بلدنا
- نشدد دوما على أن داعش منظمة لا تمت للإسلام بصلة، فهي لا تعبر عن مبادئ الإسلام
- هجوم كروكوس الإرهابي لا تدعمه أية جهات إسلامية كما أصبح واضحًا لنا
- قد تكون هناك أجهزة خاصة تابعة لدول أجنبية وراء هجوم كروكوس الإرهابي
- نحن ندرك من هو ضد روسيا في الوقت الراهن، إنه دول العالم الغربي
- هدف دول الغرب واضح وهو إثارة الفوضى في روسيا
- الغرب يستخدم لإثارة الفوضى في بلادنا استراتيجية اللعب على العلاقات بين مختلف الأعراق والديانات
- الغرب لن يتمكن من تحقيق هدفه، وهو تفريق مجتمعنا على أساس الدين
- الشعب الروسي أثبت مجددًا وحدته وتماسكه.