مقاتلات أمريكية لأوروبا وآسيا.. هل تشعل حربا مع روسيا والصين؟

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة سترسل طائرات هجومية قديمة من طراز إيه عشرة إلى قواعدها في الشرق الأوسط..

بينما ستنقل مقاتلاتها الحديثة متعددة المهام من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي وأوروبا، لردع روسيا والصين.. الإعلان عن الخطوة الأمريكية جاء عقب القمة الروسية الصينية إذ يشكل التقارب بين موسكو وبكين مصدر قلق بالغ لواشنطن التي روجت بشكلٍ واسع لفكرة أن بكين تستعد لإرسال أسلحة الى موسكو وهو ما نفته روسيا والصين.. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ذكر في مقال لصحيفة الشعب الصينية، أن الناتو يحاول منح أنشطته امتدادا عالميا، من خلال التسلل إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومحاولةِ تقسيم أوراسيا الى شبكة من النوادي الحصرية والكتلِ العسكرية مؤكدا على مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة..

فهل تشكل الخطوة الأمريكية تصعيدا جديدا تنذر بمواجهة قريبة؟

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