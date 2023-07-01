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نيوزميكر

مجلس السيادة السوداني.. ترحيب بدور روسي للحل

أخبار العالم العربي

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ضيف الحلقة نائب الرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان مالك عقار.

أبرز تصريحات نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان مالك عقار لبرنامج نيوزميكر:

 

- بحثنا مع عدة دول ومنظمات كيفية حل الأزمة السودانية

- تربطنا بروسيا علاقات تجارية واقتصادية وثقافية

- لدى روسيا علاقة جيدة مع السودان دون أي مطامع

- نرحب بأي مبادرة أو نوايا روسية لحل الأزمة السودانية

- روسيا من الدول القليلة التي لم تسحب سفيرها من السودان بسبب الأزمة

- لدينا بعض التحفظات على الدولة الكينية التي ترأس مبادرة "إيغاد"

- القيادة الكينية لديها بعض المصالح الاستثمارية وهي غير محايدة في الأزمة السودانية

- مبادرة جدة تنقصها آلية التنفيذ

- جميع الحروب تنتهي على طاولة المفاوضات

- يجب على المجتمع الدولي إيجاد حل للأزمة السودانية

- أولويتنا وقف الحرب ومراقبتها وتأمين المساعدات اللازمة

- أي مبادرة لنشر قوات في السودان وجعل الخرطوم منطقة منزوعة السلاح نعتبرها مبادرة احتلالية

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