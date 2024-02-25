مبدأ "السلام مع الآلهة" أو لماذا لم تشهد روما حروبا دينية؟

بما تميزت ديانة روما عن الديانات الأخرى في الشرق الأوسط وحوض المتوسط؟ لماذا لم تكن ممكنة الحروب الدينية في روما؟

لماذا بقي لقب الحبر الأعظم موجودا حتى بعد أن أصبحت المسيحية ديانة رسمية للدولة الرومانية؟ هذا ما سيحدثنا عنه بالتفصيل أندريه سمورتشكوف الدكتور في علوم التاريخ، البروفيسور في معهد الثقافات الشرقية والعصر القديم في "الجامعة الروسية الحكومية للعلوم الإنسانية".. البروفيسور في قسم تاريخ العالم القديم "بالمدرسة العليا للاقتصاد".

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