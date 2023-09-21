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ما وراء وقف بولندا تسليحها ودعمها لأوكرانيا؟

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سلط الخلاف المتزايد بين أوكرانيا وبولندا حول صادرات الحبوب وتداعياته المختلفة وصولا الى إعلان رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي وقف تسليح نظام كييف وتوسيع قائمة حظر الصادرات

ولكن الرئيس البولندي أندجي دودا تدارك ذلك بالقول إن تصريحات مورافيتسكي أسيىء فهمها، وذكرت وسائل إعلام أن اجتماعا بين الرئيس البولندي ونظيره الاوكراني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تم الغاه بسبب التواترات الحالية.

وكانت بولندا والمجر وسلوفاكيا وهي دول من الاتحاد الأوروبي مجاورة لأوكرانيا قد رفضت هذا الأسبوع قرارا المفوضية الأوروبية بإنهاء الحظر المفروض على الحبوب الأوكرانية وقررت تمديد الحظر من جانب واحد حماية لقطاعها الزراعي..

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