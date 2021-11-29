ما وراء نية أردوغان التقارب مع مصر وإسرائيل بعد المحادثات مع الإمارات؟

بعد سنوات من الفتور والعداء الرئيس رجب طيب أردوغان يكشف أن بلاده ستتخذ خطوات لتحسين العلاقات مع مصر وإسرائيل على غرار تلك التي اتُخذت في الأسابيع الأخيرة مع الإمارات.

يأتي ذلك بعد أن وقعت أنقرة وأبو ظبي اتفاقات لاستثمارات بمليارات الدولارات قيل أنها تفتتح "حقبة جديدة" في العلاقات بين الجانبين..

ما دوافع أنقرة؟ وكيف سينعكس هذا التقارب على شكل التحالفات والملفات العالقة في المنطقة؟

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