 
مباشر
اسأل أكثر

ما وراء نية أردوغان التقارب مع مصر وإسرائيل بعد المحادثات مع الإمارات؟

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rukt

بعد سنوات من الفتور والعداء الرئيس رجب طيب أردوغان يكشف أن بلاده ستتخذ خطوات لتحسين العلاقات مع مصر وإسرائيل على غرار تلك التي اتُخذت في الأسابيع الأخيرة مع الإمارات.

يأتي ذلك بعد أن وقعت أنقرة وأبو ظبي اتفاقات لاستثمارات بمليارات الدولارات قيل أنها تفتتح "حقبة جديدة" في العلاقات بين الجانبين..

ما دوافع أنقرة؟ وكيف سينعكس هذا التقارب على شكل التحالفات والملفات العالقة في المنطقة؟

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا