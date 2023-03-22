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نيوزميكر

ما وراء صمت الغرب عن حرق جنود أوكران للقرآن الكريم؟

أخبار العالم

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ضيف حلقة نيوزميكر الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى الجزائري بوزيد بومدين.

أبرز تصريحات الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى الجزائري، الدكتور بوزيد بومدين لبرنامج نيوزميكر:

- الفعل المشين بتدنيس نسخ من القرآن الكريم يأتي هذه المرة من طرف مؤسسة رسمية وهي الجيش الأوكراني

- تجاوز يقع على عاتق الدولة يسيء للعلاقات الأوكرانية مع العالم الإسلامي 

- الروح الفاشية تتحالف مع الروح اليمينية وتقود العالم نحو الحروب

- العلاقات الغربية الاستعمارية بإفريقيا ليست كعلاقة روسيا والصين بإفريقيا

- اليمين المتطرف مع الإنجيليين الجدد في أوروبا يساهمان في أزمة حقيقية لليبرالية

- الليبرالية تعيش وضعا صعبا حاليا بسبب النزاع القائم في أوكرانيا

- الصراع السياسي هو الذي قاد الكنائس إلى الانفصال

- استغلال للكنيسة الأرثوذوكسية من قبل أوكرانيا عبر جر الكنيسة إلى السياسة والانفصال

- الحروب التي تقوم على الدين أشد وطأة وخطورة من الحروب السياسية

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