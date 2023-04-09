ما وراء رفض ماكرون تبعية أوروبا للولايات المتحدة؟

مجددا طرح نظريته بشأن الحكم الذاتي الاستراتيجي لأوروبا بقيادة فرنسا، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال رحلة العودة من الصين على ضرورة ألا تصبح أوروبا تابعة للولايات المتحدة

وأشار إلى ضرورة تجنب الأوروبيين التكيفَ مع الإيقاع الأمريكي في ملف تايوان. الرئيس الفرنسي وفي سياق الحديث عن حتمية التزام الأوروبيين بمصالحهم، دعا دول الاتحاد إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأميركي خارج الحدود الإقليمية والعمل على تعزيز الصناعة الدفاعية وتسريع المعركة من أجل الطاقات النووية والمتجددة. فهل تعكس تصريحات ماكرون انتفاضة أوربية في وجه الهيمنة الأمريكية؟ وما مدى واقعية خطط الرئيس الفرنسي لفرض السيادة الأوروبية بعيدا عن هيمنة الكتل؟

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