ما وراء توعد حماس إسرائيل بحرب إقليمية كبرى؟

معركة كبيرة يتعين على الشعب الفلسطيني أن يتجهز لها إذا لم تكف إسرائيل عن الاعتداء على المسجد الأقصى،

خطاب لرئيس حركة حماس يحي السنوار يأتي في خضم تصعيد جديد مع إسرائيل بعد سقوط قتلى وجرحى إثر اقتحامات متكررة للمستوطنين في المسجد الأقصى، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي رد على ما اعتبره محاولة لتفكيك حكومته بدعوة القائمة العربية الموحدة إلى الانسحاب منها وتحدى السنوار أنه سيفشل في ذلك بالتزامن يقول الحرس الثوري الإيراني إن هزيمة إسرائيل قريبة وحتمية

هل يستعد الطرفان لمعركة جديدة؟ وأي دور لطهران في دعم غزة؟

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