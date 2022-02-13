ما وراء التعيين غير المسبوق لضابط إسرائيلي للإقامة بصفة دائمة بالبحرين؟

لأول مرة في دولة عربية وبالتحديد البحرين، يتم تعيين ضابط إسرائيلي ملحقا بالجيش البحريني.

وزارة الخارجية البحرينية أكدت أن مهمة الضابط الإسرائيلي الملحق بالجيش تأتي في إطار ترتيبات متعلقة بتحالف دولي يضم أكثر من أربع وثلاثين دولة يهدف إلى تأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية للمنطقة. إعلان المنامة هذا يأتي بعد تطور كبير للعلاقات العسكرية بين إسرائيل ودول خليجية شملت إجراء مناورات عسكرية شاركت فيها قوات من البحرين والإمارات.الى جانب تكريس إسرائيلي بحريني أيضا للطابع الرسمي للعلاقة الأمنية بين البلدين خرج للعلن مع وصول وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس الى المنامة في أول زيارة رسمية له الى هناك. سنسأل أكثر مشاهدينا اليوم عن الاجراء البحريني..

ما الهدف منه؟ ماذا عن الحلف الذي يضم أكثر من 34 دولة؟ وكيف ستتحرك ايران حيال ذلك؟

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