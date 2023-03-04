ما وراء تشجيع رئيس الدبلوماسية الأوروبية على شراء نفط روسيا؟

عقب توعده بتدمير الاقتصاد الروسي إثر فرض العقوبات تلو الأخرى عليه منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا،

ها هو رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل يعود خطوة للوراء ويؤكد أن رفض جميع الدول شراء النفط الروسي سيخلق مشاكل وسيؤدي إلى اختلال التوازن في سوق النفط العالمية في إقرار مباشر بعدم نجاعة القيود والعقوبات التي طالت قطاع الطاقة الروسية.

حديث الدبلوماسي الأوروبي يأتي فيما أشارت وكالة بلومبرغ إلى أن روسيا باعت نفطها الخام فوق سقف السعر البالغ ستين دولارًا للبرميل الذي حدده الغرب لمدة أربعة أسابيع على الأقل منذ طرح القيد في ديسمبر من العام الماضي.

فكيف يمكن تفسير تصريحات بوريل؟ وكيف تفهم في هذا التوقيت؟ ثم ما قدرة الدول الأوروبية على التراجع عن العقوبات ضد موسكو بمعزل عن الإدارة الأمريكية؟

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