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ما هي شروط روسيا والصين لبايدن؟

أخبار العالم

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علاقات تزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار في العالم.. هذا هو العنوان العريض للمشهد الدبلوماسي والسياسي بين روسيا والصين من جهة وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من جهة أخرى.

من بكين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد أن الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها تسعى إلى فرض إرادتها في كل مكان وعرقلة تشكل عالم ديمقراطي متعدد الأقطاب.. في حين هاجمت الصين السياسة الاميركية وأعلنت أنها مع روسيا ترفض بشدة قيام الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى بفرض عقوبات غير قانونية وأحادية الجانب على دول أخرى ولجوئها إلى استخدام الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية.
الى أين يمكن أن تؤدي التوترات مع إدارة بايدن؟ وهل يمكن تشكيل جبهة عالمية لمواجهة التفرد بالقرار الأمريكي على الساحة الدولية؟

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