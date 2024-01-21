ما هي الأخطاء التي وقع فيها ماركس وهل تحققت نبوءاته حول مستقبل الرأسمالية؟

رغم الإعلانات المتكررة عن موت الماركسية وإشاعة فكرة أن التاريخ نفسه قد دحضها، إلا أن الاهتمام بها لم يخفت.. بل قد بُعث بقوة في سياق الأزمة الاقتصادية العالمية 2008 – 2011.

وإذ كانت أعمال ماركس موضع دراسة إما من طرف السائرين على نهجه كمنظري البلشفية والماوية والماركسية الجديدة وإما من طرف نقاده من منظري الليبرالية ففي القرن الحادي والعشرين صار الاهتمام بمؤلفات ماركس ذا طابع تطبيقي براغماتي.. وبات تقييمُ نظرياته موزونا بدرجة أكبر. في هذه الحلقة نستضيف رئيس قسم الفلسفة الاجتماعية وفلسفة التاريخ في كلية الفلسفة بجامعة موسكو الحكومية البروفيسور كارين مومجان ليحدثنا عن ماركس والماركسية بنظرة نقدية غير متحيزة.

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