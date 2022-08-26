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ما موقف القوى الكردية من أي تقارب بين دمشق و أنقرة؟

أخبار العالم العربي

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مقابلة آرتي مع الرئيس المشترك لحزب "الاتحاد الديمقراطي" صالح مسلم.

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