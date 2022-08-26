ما موقف القوى الكردية من أي تقارب بين دمشق و أنقرة؟

تاريخ النشر:26.08.2022 | 18:41 GMT |
آخر تحديث:26.08.2022 | 18:47 GMT | أخبار العالم العربي
مقابلة آرتي مع الرئيس المشترك لحزب "الاتحاد الديمقراطي" صالح مسلم.
تلقت سفارة السعودية لدى المغرب من الجهات المختصة نبأ مقتل مواطن سعودي في مدينة الدار البيضاء على أيدي مجموعة من حراس أمن يعملون في الفندق الذي كان يقيم فيه بعد شجار دار بينهم.
في كتاب مذكراته، نقل جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رأي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أمير قطر تميم بن حمد، وذلك أثناء مسعاه للتوسط في الأزمة الخليجية.
ناشد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف الرئيس فلاديمير بوتين، منح الفرصة لقوات الشيشان الخاصة لإنهاء سريع للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
نفى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ما تم تداوله حول ترحيبه بتطوير العلاقات التركية الإسرائيلية، بعد الزيارة التي قام بها رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ إلى تركيا في مارس الماضي.
أكد الإعلامي إسلام صادق أن مسؤولي الأهلي المصري توصلوا إلى اتفاق شبه نهائي مع البوسني وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب السابق لخلافة البرتغالي ريكاردو سواريش في الموسم المقبل.
بعث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عزاه بها في الأميرة عبير بنت عبد الله بن عبد العزيز بن سعود بن جلوي.
أطلق نشطاء مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة تضامنية مع ملك المغرب محمد السادس، بعد نشر فيديو له ظهر فيه وهو يتعثر، بينما اعتبر آخرون أنه كان في "حالة ثمالة".
أعلن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو عن إعادة تجهيز الطائرات البيلاروسية لحمل أسلحة نووية جاهزة.
أشارت عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري لورين بوبيرت، إلى أن الجيش الأمريكي يعاني نقصا في عدد الراغبين في الالتحاق بالخدمة في صفوفه، فيما روسيا تزيد عديد جنودها.
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الثلاثاء مواعيد مباريات النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، للموسم (2022-2023).
قال فلاديمير روجوف عضو مجلس الإدارة العسكرية -المدنية لمقاطعة زابوروجيه، إن الجيش الأوكراني قطع الخط الرابع والأخير، لنقل الكهرباء من المحطة الكهروذرية إلى أراضي أوكرانيا.
نشر جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مذكرات تطرق فيها إلى تفاصيل في العملية التي قادت لتوقيع الاتفاق الإبراهيمي بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين.
قال مواطنان سعوديان، أصيبا في الحادث المروري الذي وقع في مدينة ريزا شمال تركيا، إنهما "تلقيا معاملة سيئة في المستشفى التركي ولم تتم مراعاة حالتهما الطبية".
قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر حبس الممثل حمادة صميدة، واليوتيوبر أحمد الدسوقي، وآخرين 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة نشر أخبار كاذبة.
صرح وزير الطاقة البلغاري روزين خريستوف، اليوم الجمعة، بأن بلغاريا مستعدة لاستئناف الاتصالات مع شركة الغاز الروسية "غازبروم" بشأن إمدادات الغاز الطبيعي.
أعلن عمدة مقاطعة برموري الروسية، أوليغ كوجيمياكو، أن متطوعين من المنطقة قضوا على مرتزق أمريكي في أوكرانيا يدعى جوشوا آلان جونز.
قال دان إبرهارت مدير عام شركة Canary للتنقيب عن النفط، في مقالة لمجلة "فوربس" إن المملكة العربية السعودية رفضت تلبية طلبات الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيادة إنتاج النفط.
أثار قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم 3 مليارات دولار كمساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا رغم التضخم وأزمة الغذاء والوقود في البلاد، ردود فعل صاخبة بين مستخدمي موقع "بريتبارت".
نقلت وكالة أنباء نوفوستي عن المنسق الوطني لأوزبكستان أن زيارة الأسد إلى قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند لم تتم مناقشتها ولم تطرح داخل المنظمة.
احتفت وزارة الخارجية الروسية بمرور 79 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا، مؤكدة أنه في 26 أغسطس 1943، أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفيتي ومصر.
تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.
رد رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، على اتهام هيئة الأمن الأوكرانية، له بارتكاب مع اثنين من مرؤوسيه جرائم حرب خلال تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في دونباس.
قال قائد قوات الدفاع الجوي المصري محمد حجازي: "نحن في عصر السماوات المفتوحة والعالم أصبح قرية صغيرة، وتعددت وسائل الحصول على المعلومات".
قال الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين الأمريكيين جيسون فورمان، إن قرار الرئيس جو بايدن استئناف مدفوعات قروض الطلاب، سيكون له تأثير على ارتفاع التضخم في البلاد.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس بخبر وفاة الفنانة المصرية ميرفت أمين، قبل أن يتبين أن الخبر كاذب، وأن الفنانة الكبيرة تمر بوعكة صحية عابرة.
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الخميس، أن صندوق النقد الدولي لا يجبر مصر على اتخاذ أي إجراءات من الممكن أن تمس المواطن المصري.
علق المغرب في أول رد فعل رسمي، على تصريحات ممثل السياسة الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حول موقف دول الاتحاد من قضية الصحراء الغربية.
كشف الفيزيائي المصري محمود جعفر، أحد أهم الباحثين في مركز الأبحاث العالمي DESY في ألمانيا، سبب احتفاء المؤتمرات العلمية ومراكز الأبحاث العالمية به.
أجريت قرعة دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، اليوم الجمعة، في مدينة إسطنبول التركية.
أعلن الجيش السوري أن مدنيين اثنين أصيبا بجروح إضافة إلى خسائر مادية جراء القصف الجوي الإسرائيلي الذي استهدف مساء اليوم نقاطا في ريفي حماة وطرطوس.
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن القوات التايوانية سجلت اليوم الجمعة اقتراب 35 طائرة و8 سفن حربية تابعة للجيش الصيني من الجزيرة.
كشفت بيانات التداولات أن أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية، صعدت اليوم الجمعة، فوق مستوى 3360 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز، وسجلت بذلك أعلى مستوى منذ مارس 2022.
أفادت صحيفة "ستارز آند سترايبس"، نقلا عن بيان صادر من حرس الحدود الأمريكي، بأن سلطات جزر سليمان لم تسمح لسفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكي بدخول أحد الموانئ هناك.
تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني فيودوروف، في "فوينيه أوبزرينيه"، عن مدى واقعية تصنيع طائرات بيرقدار في روسيا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية قصفت محطة زابوروجيه النووية بنيران المدفعية من العيار الثقيل مرتين خلال اليوم الماضي، مضيفة أنه تم تدمير هاوتزر M777 شارك في القصف.
أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان قرارات بإعادة تشكيل رئاسة هيئة الأركان، وإحالة عدد من كبار الضباط إلى التقاعد.
أعلنت شركة "روساتوم" الروسية اليوم الخميس، أن الشركة الكورية الجنوبية وقعت عقدا لبناء التوربينات في محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر.
اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي جاسوسا أوكرانيا في مدينة كورسك، حيث قام بجمع معلومات حول مواقع وزارة الدفاع الروسية.
أثار مقال نشرته مجلة "فوربس" الأمريكية تحت عنوان "صبر السعودية مع بايدن ينفد حول صفقة إيران"، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
حذر رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع، من أن الاتفاق النووي الوشيك مع إيران سيمثل "كارثة استراتيجية" إن تم توقيعه.
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن مارك زوكربيرغ رئيس شركة "ميتا"، كشف مؤخرا كيف تستخدم أجهزة الأمن الأمريكية وسائل الإعلام والاتصالات لتحقيق مآربها.
أعلنت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، أن الإفراط بتناول رقائق البطاطا المقلية (التشبس) يسبب الشيخوخة المبكرة والخرف.
أعلن القنصل الفخري الأوكراني في نيوزيلندا ألكسندر كيريشوك، أنه ترك منصبه احتجاجا على موقف كييف التي تدعو الأجانب للقتال في صفوف القوات الأوكرانية.
تحدث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، من مقبرة سانت أوجين ببولوغين في الجزائر العاصمة، عن سبب خفض منح تأشيرات السفر للجزائريين.
أكد العقيد دوغلاس ماكجريجور، مستشار وزير الدفاع الأمريكي السابق، أن الجيش الروسي يتقدم في أوكرانيا ببطء لتقليل الخسائر، والمساعدة الأميركية لكييف لن تمنع موسكو من تحقيق أهدافها.
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا يقضي بزيادة عدد أفراد القوات المسلحة بمقدار 137 ألف جندي ليكون العدد الإجمالي 1150628 فردًا.
قال شون أودونيل القائم بأعمال المفتش العام بالبنتاغون، إن المسؤولين الأوكرانيين لا يعرفون بالضبط مصير الأسلحة والمعدات الحربية الموردة من الولايات المتحدة إلى بلادهم.
أحرز لاعب الوسط الأرجنتيني ماتيو كورونيل هدفا عالميا من مسافة 77 مترا خلال مباراة جمعت فريقه أتلتيكو توكومان، وضيفه باراكاس سنترال بالدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم.
رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا وبريطانيا تتجهان نحو "مشاكل خطيرة"، ردا على قول وزيرة خارجية بريطانيا ليز تراس إنها لا تعرف ما إذا كان الرئيس الفرنسي "صديقا أم عدوا".
قصف الطيران الإثيوبي، ميكيلي، عاصمة تيغراي، بحسب ما أفادت سلطات الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا وعاملون في المجال الإنساني. في وقت تعهدت فيه الحكومة بالتحرك ضد أهداف عسكرية بتيغراي.
تحت العنوان أعلاه، نشر إيفان غراتشيوف، في "كومسومولسكايا برافدا"، نص لقاء مع الخبير العسكري فلاديسلاف شوريغين، حول أفق العملية الروسية الخاصة.
أكد النائب المصري هشام الجاهل أن الغرض من مشروع قانونه لمنع إطلاق أسماء محددة على المواليد، "معاقبة من يطلقون على مواليدهم أسماء مثيرة للسخرية أو أسماء مركبة أو محرمة دينيا".
نفى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي صحة الأنباء على مواقع التواصل حول تورط ابن شقيقته في مقتل أحد المواطنين بمنطقة البترون بحادث سير وقع قبل أسابيع.
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي جو بايدن "أهمية محاسبة روسيا"، معربا له عن خالص شكره على دعمه العسكري.
قالت ماري ويرهام المتحدثة باسم معهد الأمم المتحدة لدراسة مشاكل نزع السلاح، إن هذه المؤسسة تلقت اثنتين من الشكاوى التي تستحق الثقة، بشأن استخدام القوات الأوكرانية للذخائر العنقودية.
نشرت وزيرة خارجية النمسا السابقة كارين كنيسل، صورة ساخرة على تويتر تظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يستقبل وفدا من الاتحاد الأوروبي في سوتشي في عام 2023.
نشرت الدفاع الروسية لقطات تظهر جانبا من العمل القتالي للقوات المحمولة جوا، حيث ضربت عناصر منها وحدات أوكرانية مهاجمة بقاذفات لهب نفاثة "شميل" وأفشلت عملية اختراق خطط لها العدو.
أكدت شركة "سيمنز إينرجي" الألمانية أن تصريحات وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي حول إرسال توربينات أنابيب "السيل الشمالي" إلى ألمانيا، تخص القرار الذي اتخذ في يوليو.
أفاد الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم "فيفا" قطر 2022 ناصر الخاطر، بأن عوائد المونديال ستصل إلى نحو 6 مليارات دولار وفق تقديرات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
قال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، إنه "لا يوجد شيء يمنعنا بيننا وبين سوريا من تنفيذ عملية ترحيل النازحين السوريين بطريقة آمنة وكريمة".
أكد المستشار الألماني أولاف شولتس ردا على سؤال حول موعد تشريع الماريجوانا في البلاد، أن ذلك سيحدث "خلال الدورة التشريعية الجارية".
شهدت منطقة جازان جنوب غرب السعودية جريمة قتل مروعة راحت ضحيتها امرأة لقيت مصرعها طعنا على يد زوجها، الذي انتحر بعد جريمته.
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن سيناريوهات تطور الوضع في أوكرانيا، لا تزيد على "واحد ونصف".
صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأن ألمانيا لن تزود أوكرانيا بالسلاح لشن ضربات على الأراضي الروسية.
أعلن الديوان الملكي في السعودية يوم الخميس، وفاة الأميرة عبير بنت عبد الله بن عبد العزيز بن سعود بن جلوي آل سعود.
أفادت دراسة بأن إضافة العنب على المدى الطويل إلى نظام الفئران الغذائي أدى إلى أنماط تعبير جينية فريدة، وقلل من الكبد الدهني وأطال عمر الحيوانات التي تستهلك النمط الغربي عالي الدهون
قال المتحدث باسم حركة "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، إن الحركة لم تعثر على جثة زعيم تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري، مؤكدا أن التحقيقات في قضية استهدافه لم تنته بعد.
أعلن أندريه بيلووسوف عضو الوفد الروسي إلى المؤتمر الأممي حول معاهدة حظر انتشار السلاح النووي، أن واشنطن تمتلك عددا أكبر من وسائل حمل الرؤوس النووية، مما تسمح به معاهدة "ستارت-3".
التقى الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام خليل عواودة يوم الخميس بعائلته، بعد السماح لها بزيارته في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي.
قال ليونيد سيفاستيانوف رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين القدامى، إن البابا فرنسيس أعرب عن استعداده لزيارة دونباس بعد زيارته لروسيا المقررة مبدئيا في ربيع عام 2023.
هددت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية رجال أعمال أتراكا فيما يتعلق بتجارتهم مع روسيا، وطلبت منهم معلومات عن عقود بيع عقارات للروس، حسبما ذكرت صحيفة "يني شفق".
قال رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي إن "صندوق النقد الدولي لا يجبرنا على إجراءات تمس المواطن المصري".
أعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، أن الموعد المحتمل لزيارة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة زابوروجيه النووية، أواخر أغسطس أو مطلع سبتمبر.
وجه نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسالة إلى جمهوره أثناء إجراء قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
اكتشف علماء جامعة كاستيل لا مانشا الإسبانية، أن التخلي عن تناول وجبة الفطور، يشكل خطورة على الصحة النفسية للأطفال والشباب.
نشر جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مذكرات بعنوان "breaking History" تطرق فيها لموقف وكلمات "لن ينساها" من الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي جرى سحبها اليوم الخميس في إسطنبول، عن وقوع بايرن ميونخ في مواجهة برشلونة.
أعلنت الدكتورة يلينا مانيلو ، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي والمناعة، أن الكوسا خطرة في حالة الإصابة بأمراض الكلى والتهاب البنكرياس.
قال الصحفي ماركو بوليتي، العامل في صحيفة IL Fatto Quotidiano، إن ضغط رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي على البابا فرنسيس في موضوع دعم كييف يثير استياء الحبر الأعظم.
نشرت وكالة "رابتلي" شريط فيديو من إيران حيث تجري مناورات عسكرية واسعة النطاق، وشهد اليوم الثاني من المناورت إطلاق طائرات مسيرة من أنواع مختلفة.
أكد الخبير الاقتصادي، ووكيل محافظ البنك المركزي السابق في مصر هاني جنينة، أنه يتوقع موافقة صندوق النقد الدولي على الطلب الذي تقدمت به مصر على مستوى الخبراء والفريق الفني.
وصف عمدة لندن صادق خان، قرار رفع أسعار الطاقة في بريطانيا، بأنه سيتسبب في أن تواجه البلاد "كارثة وطنية".
اتهم أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، إسرائيل بالتملص من التزاماتها باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه قبل أسابيع بوساطة مصرية بعد تصعيد عنيف في القطاع.
رد مانشستر يونايتد سريعا على الأنباء التي خرجت مؤخرا بشأن حسم رحيل نجم الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل غلق باب الميركاتو الصيفي الجاري.
تعاني بعض مناطق الصين من ضعف مصادر المياه بصورة دفعت الدولة نحو الاستثمار في مشروعات مائية ضخمة لمواجهة هذه الأزمة، ومنها عملية استمطار السحاب.
أعلن الجيش المصري نجاح قوات حرس الحدود في توجيه ضربات في إطار التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية وإحباط العديد من المخططات.
نشرت شرطة ريغا عاصمة لاتفية مقطع فيديو يوثق هدم مسلة (79 مترا) النصب التذكاري للجنود السوفييت محرري لاتفيا وريغا، في آخر حلقة لعملية إزالة هذا النصب التي استغرقت ثلاثة أيام.
حذر باحثون من أن التدخين يسبب أضرارا للقلب أكثر مما كان يُعتقد.
أعلنت إدارة مدينة إنيرغودار حيث محطة زابوروجيه النووية، أن قوات كييف كثفت قصفها المدفعي للمحطة، واستهدفتها بـ6 قذائف أخرى خلال الساعة الماضية.
أفادت وكالة الأنباء السورية بأن هجوما بالقذائف الصاروخية استهدف القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو النفطي بريفِ دير الزور شرقي سوريا..
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو للعمل القتالي لراجمات صواريخ "غراد" تابعة للمنطقة العسكرية الغربية، أثناء أدائها مهاما لتدمير مواقع أوكرانية في منطقة العملية الخاصة.
صعد المستشار الألماني أولاف شولتس، خلال زيارته لميدان في ولاية شليسفيغ هولشتاين الفيدرالية يتم فيه تدريب قوات أوكرانية، على مدفع مضاد للطائرات ذاتي الحركة من طراز Gepard.
كوفئ الفرنسي كريم بنزيما على جهوده ومساهمته في قيادة فريقه ريال مدريد للفوز بثنائية الدوري المحلي ومسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بنيله جائزة أفضل لاعب في أوروبا اليوم الخميس.
ستظل قاذفة "تو-22" الروسية بعيدة المدى وحاملة الصواريخ تشكل خطورة جدية على سلاح البحرية الأمريكي في الأعوام الـ20 القادمة على أقل تقدير.
بدأت روسيا في تصنيع مسيّرة "غروم" (الرعد) الجوية الضاربة السريعة التي كشف عنها لأول مرة في منتدى "الجيش – 2020" العسكري التقني الدولي.
قال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، إن الجزائر مستعدة لمساعدة لبنان على تأمين الفيول أويل لإنتاج الكهرباء.
أصدر قاض أمريكي أمرا بإطلاق سراح رجل من أصول إفريقية أدين خطأ عندما كان مراهقا بارتكاب جريمة اغتصاب في نيو أورليانز قبل أكثر من 36 عاما بعد إلغاء إدانته.
سينضم المهاجم السويدي الشاب ألكسندر إيزاك إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي المملوك لصندوق الاستثمار السعودي قادما من ريال سوسييداد الإسباني، حسب ما أعلن الناديان الجمعة.
أكدت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية أن المرتزقة الأجانب أعربوا عن خيبة أمل كبيرة من القيادة الأوكرانية، التي تسيء استخدام السلطة وتظهر عدم كفاءتها.
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