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نيوزميكر

ما مضمون رسالة الرئيس الجزائري للفلسطينيين؟

أخبار العالم العربي

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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب.

تصريحات أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب لـRT:

  • هناك إجماع دولي على أن الحكومة الإسرائيلية هي حكومة عنصرية فاشية
  • حكومة إسرائيل هي نسخة طبق الأصل للحكومة النازية في ألمانيا أربعينات القرن الماضي
  • نحن كفلسطينيين الضحية الأولى لسلوك الحكومة الإسرائيلية
  • الحكومة الإسرائيلية تسعى لحسم الصراع من خلال دفن حل الدولتين
  • نؤمن في حركة فتح أن الحكومة الحالية جعلت من إسرائيل عارية في مستنقع التطرف والتمييز العنصري
  • لا خيار أمامنا كفلسطينيين إلا المواجهة والصمود المقاوم
  • يجب اعتماد سياسة وطنية جديدة مبنية على الوحدة الوطنية
  • في فتح نعمل على إعادة صياغة الحالة الوطنية الفلسطينية وفق التطورات
  • هناك حاضنة أمريكية توفر الحماية لإسرائيل في اعتدائها علينا
  • الاستشارة في محكمة العدل الدولية خطوة أولى لمحاكمة الكيان العنصري الفاشي
  • الإسرائيليون يريدون ارتكاب كل الجرائم لنفي وجود فلسطين
  • علاقاتنا مع الاتحاد السوفيتي كانت استراتيجية وكان حليفا لنا
  • نطور مع روسيا آليات التعاون الثنائي
  • نعتمد على روسيا والصين وكنا نتطلع لموقف فرنسي أكثر حزما
  • الحكومة النازية في إسرائيل تستنسخ قوانين نورنبورغ ونسخة مطابقة لداعش
  • الجزائر هي أكثر دولة سياستها ثابتة تجاه القضايا الفلسطينية
  • أكدت استعدادنا للرئيس الجزائري لتأسيس آليات تنفيذية تحقق مبادرته
  • هناك غيرة جزائرية لمسح عار الانقسام الفلسطيني
  • مع احترامي للأخوة المصريين ومحاولاتهم إصلاح الانقسام لكن الجزائر ليست طرفا ولا مصلحة لديها
  • فتح ما زالت ضرورة ومصلحة للهوية الفلسطينية
  • هناك نقاش داخلي في فتح لبناء أسس تليق بالحركة
  • من لا يريد لنا الاتفاق مع حماس هو الاحتلال الإسرائيلي

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