ما مضمون رسالة الرئيس الجزائري للفلسطينيين؟
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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب.
تصريحات أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب لـRT:
- هناك إجماع دولي على أن الحكومة الإسرائيلية هي حكومة عنصرية فاشية
- حكومة إسرائيل هي نسخة طبق الأصل للحكومة النازية في ألمانيا أربعينات القرن الماضي
- نحن كفلسطينيين الضحية الأولى لسلوك الحكومة الإسرائيلية
- الحكومة الإسرائيلية تسعى لحسم الصراع من خلال دفن حل الدولتين
- نؤمن في حركة فتح أن الحكومة الحالية جعلت من إسرائيل عارية في مستنقع التطرف والتمييز العنصري
- لا خيار أمامنا كفلسطينيين إلا المواجهة والصمود المقاوم
- يجب اعتماد سياسة وطنية جديدة مبنية على الوحدة الوطنية
- في فتح نعمل على إعادة صياغة الحالة الوطنية الفلسطينية وفق التطورات
- هناك حاضنة أمريكية توفر الحماية لإسرائيل في اعتدائها علينا
- الاستشارة في محكمة العدل الدولية خطوة أولى لمحاكمة الكيان العنصري الفاشي
- الإسرائيليون يريدون ارتكاب كل الجرائم لنفي وجود فلسطين
- علاقاتنا مع الاتحاد السوفيتي كانت استراتيجية وكان حليفا لنا
- نطور مع روسيا آليات التعاون الثنائي
- نعتمد على روسيا والصين وكنا نتطلع لموقف فرنسي أكثر حزما
- الحكومة النازية في إسرائيل تستنسخ قوانين نورنبورغ ونسخة مطابقة لداعش
- الجزائر هي أكثر دولة سياستها ثابتة تجاه القضايا الفلسطينية
- أكدت استعدادنا للرئيس الجزائري لتأسيس آليات تنفيذية تحقق مبادرته
- هناك غيرة جزائرية لمسح عار الانقسام الفلسطيني
- مع احترامي للأخوة المصريين ومحاولاتهم إصلاح الانقسام لكن الجزائر ليست طرفا ولا مصلحة لديها
- فتح ما زالت ضرورة ومصلحة للهوية الفلسطينية
- هناك نقاش داخلي في فتح لبناء أسس تليق بالحركة
- من لا يريد لنا الاتفاق مع حماس هو الاحتلال الإسرائيلي