ما مصير بايدن بعد زلات لسانه وشبح الزهايمر؟

منذ فوزه بترشيح الحزب الديمقراطي لمنافسة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لم يتوقف الجدل حول صحة جو بايدن

الرئيس الديمقراطي الذي خبر السياسة الأميركية لعقود ونجح في إقناع الناخب الأميركي بخبرته ورؤيته السياسية الناتجة عن سنوات خدمته الطويلة.. لكن هذه الخبرة لم تغمض عيون الناخبين عن كونه أكبر الرؤساء الأميركيين سناً عند استلامه مفاتيح المكتب البيضاوي متجاوزاً الثامنة والسبعين عاماً، وخصوصاً بعد تكرار ظهور علامات الشيخوخة عليه مع كل خطابٍ أو مؤتمر جماهيري، إلى الحد الذي دفع إلى التشكيك في سلامة قدراته العقلية مع تلعثمه المتكرر ونسيانه، وخطائه في أسماء الدول والرؤساء، وأخيراً ترديده كلمات غير مفهومة وإتيانه إشارات وتصرفات غريبة خلال بعض الخطابات، وتعثره مراتٍ عديدة على سلم الطائرة... الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب دعا قبل أيام، الى التصويت لصالح الحزب الجمهوري في انتخاباتِ التجديد النصفي للكونغرس من أجل وقف التدهور في الولايات المتحدة حسب قوله ، وذلك بسبب حالة التدهور الجسدي والعقلي للرئيس على حد وصف ترامب...

فما هي تداعيات هذا الجدل السياسي الامريكي حول صحة الرئيس؟ ولماذا يشكك الجمهوريون في أهليته العقلية الجسدية؟

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