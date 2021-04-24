ما مصير القوات الأمريكية في العراق؟

أثارت تصريحات قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال حول عدم خفض قوات بلاده في العراق تساؤلات في بغداد حول جدية الولايات المتحدة في سحب قواتها من العراق

ومتابعة ما اتفق عليه الجانبان في الجلسة الثالثة من الحوار الاستراتيجي قبل أسبوعين..

الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي قال إن الأمريكيين يُثبتون أن لغةَ الحوارِ والمنطق لا تنفع معهم، وأن الطريقةَ الأفغانية هي الوحيدة لإخراجهم من العراق.. بينما قال المتحدثُ باسم القائد العام للقواتِ المسلحة العراقية، إن بلاده لا تحتاج إلى قواتٍ أجنبية أمريكية أو غيرِ أمريكية ، وشدد في الوقت نفسه على أن استهدافَ القواعدِ والمقراتِ العسكرية العراقية خارجٌ عن القانون، ومن يريد إخراجَ القواتِ الأمريكية، فهناك حوار...

فما هو مستقبل القوات الأمريكية في العراق؟ وما هي تداعيات بقائها أورحيلها على الوضع الأمني والحرب على الإرهاب؟

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