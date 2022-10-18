ما مصير "إعلان الجزائر" للمصالحة الفلسطينية؟

ضيف حلقة نيوزميكر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد.

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عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد لـ RT : منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني

الأحمد لـ RT : فتح أصرت على التزام الفصائل المشاركة في الحكومة بقرارات الشرعية الدولية

الأحمد لـ RT : هناك دول بينها دول عربية شاركت في الانقسام عبر التمويل والتسليح بمساعدة إسرائيل

الأحمد لـ RT : مصر لها دور أساسي وتستطيع لعب الدور الرئيسي في تنفيذ إعلان الجزائر بالشراكة مع الجزائر

الأحمد لـ RT : القدس يجب أن تبقى جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة في 67 وغير قابلة للمساومة

الأحمد لـ RT : بعض الفصائل تلهث وراء الواسطة لإقامة علاقات بما فيها قصة اعلان الجزائر.